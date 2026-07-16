Palazzo Chigi in campo per la Basilicata | vertice con Mantovano Urso e Bardi su industria ed energia

Da secoloditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palazzo Chigi si è svolto un vertice sulla crisi industriale e produttiva in Basilicata, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. All'incontro hanno partecipato i ministri Mantovano e Urso, insieme al presidente della regione. L'incontro ha affrontato questioni legate a industria ed energia nella regione. Nessuna comunicazione è stata diffusa sui risultati o eventuali decisioni prese durante la riunione.

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Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata. All’incontro hanno preso parte il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sottosegretario Paolo Barelli e una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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