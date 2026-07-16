A Palazzo Chigi si è svolto un vertice sulla crisi industriale e produttiva in Basilicata, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. All'incontro hanno partecipato i ministri Mantovano e Urso, insieme al presidente della regione. L'incontro ha affrontato questioni legate a industria ed energia nella regione. Nessuna comunicazione è stata diffusa sui risultati o eventuali decisioni prese durante la riunione.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata. All’incontro hanno preso parte il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sottosegretario Paolo Barelli e una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Palazzo Chigi in campo per la Basilicata: vertice con Mantovano, Urso e Bardi su industria ed energia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calenda incontra Meloni a Palazzo Chigi: “Colloquio costruttivo su energia e industria”Il leader di un partito di centro ha incontrato la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi.

Nordio a Palazzo Chigi: incontro con MantovanoAlle 13, il ministro della Giustizia è stato convocato a Palazzo Chigi per un incontro con un sottosegretario.

Argomenti più discussi: Premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana: secondo anno a Palazzo Chigi alla presenza di Meloni e Lollobrigida; Non ci intimidiscono, ma a Palazzo Chigi l’allerta resta massima; La frase choc di Trump, lo sconcerto a Palazzo Chigi: L'ennesima provocazione, ma non rispondiamo. E l'agenda non cambierà; La destra gira ancora a vuoto sullo Stabilicum. Vertice a Palazzo Chigi.

Siete pronti per altri 5 anni di #Meloni a Palazzo Chigi e 7 di #LaRussa al #Quirinale? #CampoLargo x.com