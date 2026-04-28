Nordio a Palazzo Chigi | incontro con Mantovano

Alle 13, il ministro della Giustizia è stato convocato a Palazzo Chigi per un incontro con un sottosegretario. La riunione si inserisce nel contesto delle polemiche legate alla decisione di concedere la grazia a una ex consigliera regionale. La questione ha suscitato richieste di chiarimenti e ha portato a un aumento delle attenzioni sulla gestione dei provvedimenti di clemenza.

Il ministro della Giustizia è stato ricevuto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio per un colloquio che non sarebbe legato al caso-Minetti, bensì già previsto «per questioni pregresse». Di nuovo sotto pressione per il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto alle 13 a Palazzo Chigi. Il Guardasigilli, spiegano fonti di governo, ha incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il colloquio non sarebbe legato al caso-Minetti, in quanto già previsto «per questioni pregresse» e sull’esame di alcuni provvedimenti. Nordio è stato nella sede del Governo per oltre un’ora.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nordio a Palazzo Chigi: incontro con Mantovano Crans Montana, la conferenza stampa dopo l'incontro a Palazzo Chigi con i familiari delle vittime Notizie correlate Palazzo Chigi, oggi l'incontro con Zelensky. Il governo: "Ribadiremo sostegno"È tutto pronto a Palazzo Chigi per l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky arriva a Palazzo Chigi per incontro con Meloni. La pioggia e l'ingresso in macchina(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 Il Presidente ucraino è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il ministro della Giustizia Nordio a Palazzo Chigi; Bufera su Nordio per la grazia a Minetti, la telefonata con Meloni: Ho rispettato la legge; Piano casa, dl Lavoro e accise all’odg di palazzo Chigi; Caso Minetti, nuova tegola dalla giustizia. Il silenzio imbarazzato del governo. Nordio a Palazzo Chigi: incontro con MantovanoIl ministro della Giustizia è stato ricevuto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio per un colloquio che non sarebbe legato al caso-Minetti, bensì già previsto «per questioni pregresse». Di ... lettera43.it Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo ChigiIl ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi. ansa.it Il ministro Nordio è in questi minuti a palazzo Chigi. Alle 16.30 è convocato un consiglio dei ministri. x.com Il provvedimento, messo a punto ieri in un vertice a Palazzo Chigi, stanzia circa 960 milioni, in buona parte già previsti in Bilancio - facebook.com facebook