Calenda incontra Meloni a Palazzo Chigi | Colloquio costruttivo su energia e industria

Il leader di un partito di centro ha incontrato la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Durante il colloquio si è parlato di energia e industria. Mercoledì scorso, in una seduta al Senato, il leader aveva elencato diverse criticità che interessano l’Italia e aveva chiesto di avviare un confronto con le opposizioni. La discussione si è svolta in un clima di cordialità e si è concentrata sugli aspetti legati alle emergenze nazionali.

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