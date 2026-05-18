Calenda incontra Meloni a Palazzo Chigi | Colloquio costruttivo su energia e industria
Il leader di un partito di centro ha incontrato la presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. Durante il colloquio si è parlato di energia e industria. Mercoledì scorso, in una seduta al Senato, il leader aveva elencato diverse criticità che interessano l’Italia e aveva chiesto di avviare un confronto con le opposizioni. La discussione si è svolta in un clima di cordialità e si è concentrata sugli aspetti legati alle emergenze nazionali.
Nel pomeriggio il leader di AzioneCarlo Calendaè stato a Palazzo Chigi per incontrare il premierGiorgia Meloni. “A seguito della disponibilità della Presidente del Consiglio, manifestata all’ultimo Questiontime in Senato, didiscutere proposte di merito per affrontare la situazione economica– afferma l’ex ministro dello sviluppo economico in una nota -,ho portato oggi alla Presidentele proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale ecostruttivo“. Proprio mercoledì scorso, in occasione del premier time a palazzo Madama,Calenda avevaelencato una serie di criticità che al momento affliggono l’Italia: dalla produzione industriale in difficoltà alrapporto debito-Pil, fino all’aumento dei costi energetici che, secondo il senatore, rischiano di trasformarsi in un“grave problema sociale”nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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