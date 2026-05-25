Anas ha confermato che procederà con la costruzione della strada sulla Paladina-Sedrina, opera attesa da 20 anni. La decisione è stata comunicata ai residenti e alle autorità locali, senza modifiche rispetto alle precedenti intenzioni. La realizzazione del progetto, quindi, si farà, garantendo il completamento dell’opera prevista nel territorio della Val Brembana. La notizia è stata diffusa il 25 maggio 2026, senza ulteriori commenti o variazioni rispetto alla posizione annunciata.

Paladina (Bergamo), 25 maggio 2026 – La Val Brembana può tirare un sospiro di sollievo. Anas non farà nessuna marcia indietro sulla Paladina-Sedrina, il progetto dell’ultimo lotto della Tangenziale sud di Bergamo, opera attesa da oltre 20 anni per liberare il territorio dalle code di auto che quotidianamente si formano sulle strade. Anas e ministero dei Trasporti hanno rassicurato le istituzioni bergamasche e i consiglieri regionali, saliti a Roma per discutere in particolare dell’ ex discarica di materiale tossico Monte Bianco presente sul tracciato dell’opera, nella piana di Petosino, che rischiava di vanificare la progettazione della nuova Paladina-Sedrina, opera del costo stimato di 520 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sulla Paladina-Sedrina Anas non cambia idea: l’opera attesa da 20 anni sarà costruita, sospiro di sollievo in Val Brembana

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