Paladina-Sedrina la Val Brembana non ne può più | Ci hanno umiliati il 6 giugno in piazza

La Val Brembana si prepara a manifestare il prossimo 6 giugno in piazza per protestare contro le lunghe procedure burocratiche che coinvolgono il progetto del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, la Paladina-Sedrina. La decisione è stata presa dopo settimane di attesa e di richieste di chiarimenti rimaste senza risposta. La manifestazione si svolgerà in una data ancora da definire e vedrà la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali.

Luogo e modalità sono ancora da definire, ma la Val Brembana ha deciso: sabato 6 giugno in piazza per protestare contro le lungaggini burocratiche che stanno accompagnando anche in questa fase il progetto del terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, la Paladina-Sedrina. Una scelta maturata nel corso dell’assemblea della Comunità Montana di giovedì 30 aprile, in accordo anche coi sindaci di Almè, Villa d’Almè, Paladina e della Valle Imagna, durante il quale il clima ha riflesso alla perfezione la tensione maturata nelle ultime settimane, vale a dire da quando Anas tramite mail ha comunicato l’ennesimo stop motivato dai dubbi sul passaggio del tracciato attraverso l’ex discarica Monte Bianco a Sorisole.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Anas blocca la Paladina-Sedrina per “Rischi ambientali”. La Val Brembana: “Umiliati, ora protestiamo” Paladina-Sedrina, lo stop che preoccupa politica e imprese: “Una presa in giro, opera fondamentale per il futuro della Val Brembana”Un nuovo stop, quantomai inatteso, e una consapevolezza maturata ormai tra tutti gli attori coinvolti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Anas blocca la Paladina-Sedrina per Rischi ambientali. La Val Brembana: Umiliati, ora protestiamo; La Paladina-Sedrina rischia di affondare in una discarica; Paladina-Sedrina, stop da Anas: Rischi ambientali. E da San Pellegrino: Ora protestiamo; Discarica tossica sulla Paladina-Sedrina: l’Anas blocca la costruzione della Tangenziale sud. Paladina-Sedrina, la Val Brembana non ne può più: Ci hanno umiliati, il 6 giugno in piazzaLa decisione dopo l'assemblea della Comunità Montana. L'affondo del vicesindaco di San Pellegrino, Vittorio Milesi: Se le istituzioni non sono in grado di garantire il diritto alla mobilità a cittadi ... bergamonews.it Paladina-Sedrina, manifestazione di piazza sabato 6 giugnoLa decisione dopo l’assemblea di giovedì 30 aprile. L’affondo di Vittorio Milesi: «Il tracciato non si tocca» Per il presidente Valeriano Bianchi è necessario ancora un confronto tecnico. ecodibergamo.it Sullo stop dell'Anas sulla Paladina-Sedrina interviene l'ex assessore provinciale Felice Sonzogni - facebook.com facebook