Un gruppo di studenti ha preso parte a un atto di solidarietà per una famiglia cristiana nel Pakistan, dopo che la loro casa è stata danneggiata. Le autorità locali e i leader religiosi musulmani sono intervenuti prontamente, mostrando vicinanza e supporto. Nessuna persona è rimasta ferita, e sono stati avviati lavori di riparazione. La comunità ha manifestato unità di fronte all’episodio, senza ulteriori incidenti segnalati.

Francesca Merlo e Linda Bordoni - Città del Vaticano Il rapido intervento delle autorità locali, dei leader religiosi musulmani, degli studenti dei seminari islamici e dei membri della comunità ha contribuito a prevenire la violenza contro una famiglia cristiana a Karachi, dopo che accuse infondate di profanazione del Corano avevano scatenato tensioni. Intervistato dai media vaticani, Naeem Yousaf Gill, direttore esecutivo della Commissione cattolica di giustizia e pace in Pakistan, ha affermato che la risposta a Baldia Town il 9 luglio ha dimostrato come un'azione tempestiva e la cooperazione interreligiosa possano contribuire a prevenire tragedie, pur avvertendo che i cristiani in Pakistan continuano a sentirsi vulnerabili ogni volta che emergono accuse di blasfemia. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Pakistan, un atto di solidarietà interreligiosa per una famiglia cristiana

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