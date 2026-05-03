Al Teatro Savoia si terrà una commedia che affronta temi di solidarietà e fragilità familiari. Lo spettacolo coinvolgerà una famiglia allargata e vedrà protagonisti attori che rappresentano le difficoltà quotidiane di diversi personaggi. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico su queste tematiche, con particolare attenzione ai ragazzi di Rotello. La rappresentazione si svolgerà in un’atmosfera di condivisione e riflessione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita dei ragazzi di Rotello grazie a questo spettacolo?. Chi sono i protagonisti che porteranno in scena le fragilità familiari?. Cosa accadrà quando i personaggi dovranno scegliere tra fede e fortuna?. Perché il ricavato degli ingressi sarà fondamentale per l'Associazione Il Muro Invisibile?.? In Breve Spettacolo degli I NapoleSani con Vittorio Carozza e Mariarosaria Castiglia al Teatro Savoia.. Ricavato degli ingressi devoluto all'Associazione Il Muro Invisibile per la Casa Famiglia di Rotello.. Compagnia teatrale coinvolge interpreti come Francesco Cicatiello, Peppe De Nigris e Francesco Pio Di Gregorio.. Iniziativa promossa dall'Inner Wheel Club di Campobasso per sostenere le strutture del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro Savoia: commedia e solidarietà per una famiglia allargata

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