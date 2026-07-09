Palinsesti Mediaset 2026-2027 fiction e serie tv | le novità in arrivo su Canale 5 nella prossima stagione tv

Da superguidatv.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la stagione televisiva 2026-2027, Mediaset ha annunciato i palinsesti su Canale 5, con diverse fiction rinnovate e nuovi progetti ancora in fase di sviluppo. Sono previste conferme di alcune serie già trasmesse, mentre altri titoli sono in fase di realizzazione o produzione. La programmazione si concentrerà sull’autunno 2026 e si propone di mantenere una continuità con le stagioni precedenti, introducendo anche alcune novità nel settore delle serie tv.

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Grandi novità in arrivo per le fiction Mediaset nell’autunno 2026-2027. Tra conferme e attesissimi ritorni, i Palinsesti Mediaset 2026-2027 sono nel segno della continuità con diverse serie tv rinnovate, ma anche nuovi progetti ancora da ultimare. Scopriamo tutte le novità in arrivo. Palinsesti Mediaset Autunno 2026-2027: le fiction e serie che vedremo in tv. A Cologno Monzese si è tenuta la “ Serata con la Stampa ” per la presentazione ufficiale dei Palinsesti Mediaset 2026-2027. Pier Silvio Berlusconi ha illustrato tutti i programmi, le serie tv, gli show e gli eventi che prenderanno il via da settembre. Ampio spazio è stato dedicato al settore de “ la fiction ” con tantissime novità, ma anche graditi ritorni attesissimi dal grande pubblico di Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Palinsesti Rai 2026/2027, tutte le fiction della prossima stagione

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