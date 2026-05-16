Quali partite della Premier League saranno trasmesse in TV nell’ultima settimana della stagione 2025 26? Programma maggio 2026 orari confermati giornata finale

Da justcalcio.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultima settimana della stagione 202526 della Premier League, diverse partite saranno trasmesse in diretta televisiva. La conferma degli orari e dei match programmati è stata comunicata e riguarda principalmente le gare di maggio 2026, inclusa la giornata finale del campionato. L’elenco delle partite e le fasce orarie sono stati pubblicati e sono disponibili per consultazione. La programmazione televisiva prevede alcune partite in orari serali e altri incontri durante il fine settimana.

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2026-05-16 23:22:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Diverse partite della Premier League verranno trasmesse in diretta TV durante l’ultima settimana della stagione 202526. Le prime due Arsenal e Manchester City sono tra le squadre ad avere le partite scelte per la trasmissione in diretta, con il Manchester United tra le 12 squadre presenti la penultima domenica. Anche la trasferta del Tottenham contro il Chelsea verrà mostrata in una partita con risvolti potenzialmente cruciali per la retrocessione. Ecco le ultime novità sulle partite della Premier League scelte per la trasmissione in diretta durante l’ultima settimana della stagione, compresi i dettagli su canali e live streaming. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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