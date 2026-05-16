Quali partite della Premier League saranno trasmesse in TV nell’ultima settimana della stagione 2025 26? Programma maggio 2026 orari confermati giornata finale

Durante l’ultima settimana della stagione 202526 della Premier League, diverse partite saranno trasmesse in diretta televisiva. La conferma degli orari e dei match programmati è stata comunicata e riguarda principalmente le gare di maggio 2026, inclusa la giornata finale del campionato. L’elenco delle partite e le fasce orarie sono stati pubblicati e sono disponibili per consultazione. La programmazione televisiva prevede alcune partite in orari serali e altri incontri durante il fine settimana.

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