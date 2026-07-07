Pagelle Tour de France 2026 | Lidl-Trek e Pedersen eccezionali Bene Marco Frigo

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quarta tappa del Tour de France 2026, Mads Pedersen ha ottenuto un punteggio di 10, dopo aver mancato una vittoria da dieci mesi e tre anni dall’ultima. La squadra Lidl-Trek ha mostrato prestazioni eccezionali, con Pedersen protagonista. Anche Marco Frigo ha avuto una buona prestazione, mentre altri ciclisti hanno ottenuto valutazioni inferiori. La gara continua con questi risultati e le classifiche aggiornate.

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PAGELLE QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026. Mads Pedersen, voto 10:  non vinceva da dieci mesi a causa di qualche problema fisico. Al Tour la vittoria mancava da tre anni. Bellissimo il successo del danese che esulta alla grande: sfrutta il lavoro dei compagni di squadra e negli ultimi 250 metri mette in strada la sua classe, staccando tutti gli avversari allo sprint. La strada per la Maglia Verde è già in discesa. Lidl-Trek, voto 10 e lode:  meglio di così era veramente difficile. Tre uomini all’attacco, tutti quelli giusti per la tappa di oggi: Vacek prima attacca, poi fa da scudiero a Pedersen. Simmons è perfetto sulla salita (e chiude secondo, in festa). 🔗 Leggi su Oasport.it

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