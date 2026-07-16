Paga per avere accesso ai post di Trump in anticipo | così il presidente venderà le sue comunicazioni alle società finanziarie

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che venderà alle società finanziarie l’accesso anticipato ai suoi post sui social media. Questa decisione permette alle aziende di acquistare le comunicazioni prima che siano pubblicate pubblicamente. Le dichiarazioni del presidente, infatti, influenzano rapidamente i mercati finanziari, compresi prezzi del petrolio, azioni e obbligazioni. La vendita delle comunicazioni si svolgerà attraverso contratti specifici, senza dettagli sui termini o sui prezzi.

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti possono far salire o precipitare in pochi istanti il prezzo del petrolio, delle azioni e delle obbligazioni. E ora le società finanziarie potranno pagare per riceverle prima degli altri, o almeno più velocemente rispetto agli utenti comuni. Trump Media & Technology Group, la società controllata dalla famiglia del presidente e proprietaria di Truth Social, ha annunciato il lancio di Truth API, un servizio che venderà a banche, fondi e società di trading l’accesso diretto e in tempo reale ai post pubblicati dagli account più influenti della piattaforma. Il debutto è previsto per il 1° agosto e, secondo la società, alcuni clienti avrebbero già aderito, anche se il prezzo dell’abbonamento non è stato reso noto. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sam Bankman-Fried tries to get on Donald Trumps good side by backing his Iran strikes

Notizie e thread social correlati

Roma, il piano per Garnacho e Moreira: così Gasperini potrà avere le sue aliRoma sta lavorando a un piano per acquisire Garnacho e Moreira, puntando a rafforzare la fascia sinistra con elementi di livello internazionale.

Giovanili. La Primavera di Mandelli è tra le big. Accesso ai playoff con due giornate d’anticipoLa squadra Primavera ha ottenuto una vittoria fondamentale sabato scorso contro la Sampdoria, giocata sul campo di Savignano, che le garantisce...

Argomenti più discussi: Sanità, lo strazio di Ivan: Ho la distrofia, ma mi staccano la ventilazione perchè l'azienda sanitaria non paga i debiti; AMMISSIONI 2026 | Medicina e Odontoiatria: iscrizioni al semestre filtro; Nuova campagna di phishing diretta al portale online idealista.it; Booking, false richieste di pagamento e tentativi di truffa dopo furto di dati.

Vendedores digitais: come fate a garantire che il cliente riceva l'accesso nel momento in cui paga? reddit