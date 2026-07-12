Una fascia sinistra da Champions: è un progetto concreto, è una sfida che la Roma vuole vincere. Quando il livello si alza non bastano solo muscoli e schemi, ma serve pure una scintilla di talento per accendere il gioco. E il club in questa direzione sta accelerando proprio sul corridoio laterale all’inseguimento di Alejandro Garnacho del Chelsea e Diego Moreira dello Strasburgo: esterno d’attacco e terzino sinistro di livello internazionale. Se il belga appena uscito dal Mondiale può governare la fascia con le sue progressioni imperiose e il suo tocco elegante, l’argentino tornato al centro dei pensieri giallorossi è il giocatore di estro e imprevedibilità che andrebbe ad impreziosire l’attacco di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, il piano per Garnacho e Moreira: così Gasperini potrà avere le sue ali

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