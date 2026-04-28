La squadra Primavera ha ottenuto una vittoria fondamentale sabato scorso contro la Sampdoria, giocata sul campo di Savignano, che le garantisce l’accesso ai playoff con due turni di anticipo. Con questo risultato storico, i giovani allenati da Paolo Mandelli si confermano tra le squadre più competitive del campionato. La vittoria, arrivata grazie a un gol decisivo, ha permesso di consolidare la posizione in classifica.

Un risultato storico l’ha ottenuto anche la Primavera. L’1-0 di sabato alla Sampdoria, sul campo di Savignano, consegna aritmeticamente i playoff ai ragazzi di Paolo Mandelli con due giornate d’anticipo. A decidere il match, la rete di Diarra. Anche il terzo posto è praticamente blindato, alle spalle di due formazioni che per lunghi tratti hanno disputato un campionato a parte, ovvero Lecco e Como e che ancora oggi si stanno giocando la vittoria finale. Eppure, il Modena, c’è stato per diverso tempo in scia alle due contendenti, mettendo pressione e provando anche a giocarsela. Snoccioliamo i numeri: 15 vittorie in 28 gare, 51 reti segnate e 36 subite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanili. La Primavera di Mandelli è tra le big. Accesso ai playoff con due giornate d’anticipo

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