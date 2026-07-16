Un uomo di 44 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo dello scooter in una strada buia. Il veicolo ha urtato un cinghiale che improvvisamente si è trovato davanti. L’incidente si è verificato a Montegrotto Terme, con la caduta che ha causato fratture e traumi. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Nessuna altra persona coinvolta.

Un cinghiale che spunta in mezzo alla strada buia, l’impatto e una caduta rovinosa sull’asfalto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori per un 44enne di Montegrotto Terme, nel Padovano. Nella notte tra il 12 e il 13 luglio Filippo Ceccarello stava rincasando in sella al suo scooter Yamaha Aerox 50 quando si è trovato improvvisamente davanti l'animale.L'uomo è stato sbalzato dalla sella e ha battuto con violenza sulla strada, riportando la frattura della scapola e della clavicola destra, oltre a un forte trauma toracico. Portato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale di Padova in codice rosso, è stato dimesso nel pomeriggio del 13 con una prognosi di 50 giorni. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Padova, incidente con cinghiale a Montegrotto: cade dallo scooter e finisce all'ospedale con fratture e traumi. «È piombato in strada nel buio, non sono riuscito a evitarlo»

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