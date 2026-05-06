Cade dallo scooter e finisce a terra | 65enne trasportato al Bufalini

Nella tarda mattinata di oggi a Savignano Mare, un uomo di 65 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava in sella a un ciclomotore lungo via Romea. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto dallo scooter e si è ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il 65enne al Bufalini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Savignano Mare. Intorno alle 11.30, un uomo di 65 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre percorreva via Romea a bordo di un ciclomotore. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rovinato a terra per cause.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cade dalle scale in un casolare abbandonato: uomo gravissimo trasportato in elicottero al Bufalini Perde il controllo del furgone su via Bidente e finisce contro un albero: trasportato con l'elisoccorso al BufaliniVia Bidente è stata teatro nel primo pomeriggio di mercoledì di incidente stradale verificatosi nella frazione di Carpena, intorno alle 14:30. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incidente nella Bassa, nessun impatto tra i mezzi: la ricostruzione; Giovane cade dallo scooter e finisce fuori strada in un torrente: interviene Pegaso; Sbanda e cade dallo scooter: grave un 50enne di Poviglio; Cade da scooter su ponte e finisce in torrente dopo volo di 10 metri. «Cade dallo scooter dopo lo scontro e i Carabinieri gli trovano la droga»: arrestato pusher a CataniaIncidente stradale incastra pusher a Catania: i Carabinieri del Nucleo Radiomobile arrestano un 33enne trovato in possesso di droga e contanti. L’uomo, coinvolto in un sinistro all’incrocio tra via Pi ... cataniaoggi.it Sbanda e cade dallo scooter: grave un 50enne di PoviglioBORETTO (Reggio Emilia) – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio, alle 14.45 circa, sul ponte che attraversa il Po e che collega Boretto a Viadana. In direzione di quest’ultimo pae ... reggionline.com In Romania cade il governo, è crisi politica. A dare un colpo all’Ue è Simion, l’alleato di Meloni x.com Oggi non cade solo un edificio. Cade un simbolo del potere della camorra. Con la demolizione di Palazzo Fienga a Torre Annunziata, lo Stato dimostra che la criminalità organizzata non è invincibile. Il clan Gionta perde una roccaforte storica. I cittadini della C - facebook.com facebook