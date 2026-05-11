Incidente con la moto per il candidato consigliere | finisce in ospedale con fratture

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale a San Nicola La Strada che ha coinvolto Gennaro Mona, presidente dell'Ordine degli infermieri di Caserta e candidato al consiglio comunale. Dopo l'impatto, Mona è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato con fratture. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

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Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri (10 maggio) a San Nicola La Strada e ha coinvolto Gennaro Mona, presidente dell'Ordine degli infermieri di Caserta nonché candidato al consiglio comunale. Era in sella alla suo moto quando è caduto violentemente a terra.Secondo una.🔗 Leggi su Casertanews.it

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