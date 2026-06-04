I residenti di via San Pietro in Cerquetobono hanno bloccato la strada, impedendo il passaggio del rally di San Marino previsto il 20 giugno. La protesta si è concentrata sulla richiesta di spostare la gara su altre strade, considerandola un disagio. La strada bianca in zona Pieve di Cagna è coinvolta nel percorso del rally, che ha incontrato resistenza tra i residenti locali. La situazione ha portato a un blocco temporaneo del traffico.

"Fate il Rally di San Marino in altre strade". È semplice ma dura la protesta dei residenti di via San Pietro in Cerquetobono, strada bianca in zona Pieve di Cagna, che è tra le vie interessate dal passaggio dello storico Rally sammarinese previsto il prossimo 20 giugno. I residenti, una decina, sono agguerriti perché non ci sono garanzie di sicurezza e, dopo aver appreso l’inserimento della loro via nel tracciato ed aver sentito alcune vetture fare le prove, hanno già scritto al questore Francesca Montereali: "Pochi giorni fa siamo stati informati da un rappresentante del Rally di San Marino – si legge nella lettera – accompagnato da un agente della polizia municipale di Urbino del passaggio sulla nostra unica strada a Cerquetobono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via San Pietro sbarra il passo al rally di San Marino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'inferno di Dante Canto I

Notizie e thread social correlati

Tragedia al Passo San Pellegrino: morto il 25enne Pietro SerafinUn giovane di 25 anni è morto ieri, sabato 11 aprile, in un incidente avvenuto al Passo San Pellegrino, tra il Veneto e il Trentino.

Baseball, San Marino a passo spedito nel sabato di Serie A Gold, bene Bologna. Frena ParmaNel sabato di Serie A Gold 2026 di baseball, l’Unipol Fortitudo Bologna ha ottenuto due vittorie, consolidando la propria posizione.