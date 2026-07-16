Oulaï Phenoms su FC 26 | un jolly di centrocampo super economico

È stata introdotta una nuova Sfida Creazione Rosa in FC 26 dedicata a Christ Oulaï Phenoms. Si tratta di un giocatore di centrocampo, noto per la sua fisicità e velocità, disponibile a un costo contenuto. La sfida permette ai giocatori di ottenere questo elemento, considerato un’opzione versatile e fisicamente robusta per la mediana.

Un’alternativa fisica e veloce per la mediana: arriva Christ Oulaï Phenoms. Nei menu di Ultimate Team è appena sbarcata una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a un profilo decisamente interessante per chi è a caccia di elementi fisici e duttili in mezzo al campo. Si tratta di Christ Ravynel Inao Oulaï, centrocampista ivoriano in forza all’RFS, che fa il suo debutto nella campagna Festival del calcio: Phenoms con una versione speciale da 93 di OVR. La sfida richiede il completamento di una sola rosa ed è disponibile nei server di gioco per una settimana intera: la scadenza ufficiale è fissata tra esattamente 7 giorni. Il Profilo Tecnico: Christ Oulaï 93. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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