Se state cercando un centrocampista duttile, capace di coprire praticamente ogni ruolo della mediana senza prosciugare il vostro club di carte e scarti, la nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Nathan-Dylan Saliba merita assolutamente la vostra attenzione. Rilasciato all’interno della campagna Festival del calcio: Phenoms, il centrocampista canadese del CF Montréal si presenta con una versione speciale da 93 di OVR. La sfida rimarrà attiva nei menu di Ultimate Team per una settimana: avete esattamente 7 giorni di tempo per completarla. Analisi tecnica: un tuttofare con le 5 stelle di piede debole. Nonostante la nazionalità e il campionato (MLS) non lo rendano immediato da ibridare per chi non ha molte Icone, la carta ha caratteristiche tecniche e fisiche di tutto rispetto per questa fase del gioco:. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Saliba Phenoms su FC 26: un jolly di centrocampo quasi gratis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26, jolly totale a centrocampo: ecco Manzambi 94Un nuovo giocatore arriva su FC 26: Johan Manzambi, descritto come un centrocampista e attaccante versatile.

Yamal e João Neves guidano i Phenoms su FC 26: tutte le novità della promoYamal e João Neves sono i protagonisti principali della promo “Phenoms” su FIFA Ultimate Team.