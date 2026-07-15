Saliba Phenoms su FC 26 | un jolly di centrocampo quasi gratis

Da imiglioridififa.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se state cercando un centrocampista duttile, capace di coprire praticamente ogni ruolo della mediana senza prosciugare il vostro club di carte e scarti, la nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Nathan-Dylan Saliba merita assolutamente la vostra attenzione. Rilasciato all’interno della campagna Festival del calcio: Phenoms, il centrocampista canadese del CF Montréal si presenta con una versione speciale da 93 di OVR. La sfida rimarrà attiva nei menu di Ultimate Team per una settimana: avete esattamente 7 giorni di tempo per completarla. Analisi tecnica: un tuttofare con le 5 stelle di piede debole. Nonostante la nazionalità e il campionato (MLS) non lo rendano immediato da ibridare per chi non ha molte Icone, la carta ha caratteristiche tecniche e fisiche di tutto rispetto per questa fase del gioco:. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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