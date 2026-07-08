FC 26 jolly totale a centrocampo | ecco Manzambi 94
Un nuovo giocatore arriva su FC 26: Johan Manzambi, descritto come un centrocampista e attaccante versatile. L’aggiornamento delle 19:00 nei menu di Ultimate Team introduce un profilo con alta duttilità tattica, capace di coprire diversi ruoli dal centrocampo in avanti. La scheda evidenzia la capacità di adattarsi a più posizioni, rendendolo un elemento utile per chi cerca un giocatore con versatilità in campo.
Un tuttofare totale tra centrocampo e attacco: Johan Manzambi sbarca su FC 26. Il consueto aggiornamento delle ore 19:00 nei menu di Ultimate Team mette sul piatto un profilo dalla duttilità tattica a dir poco clamorosa, perfetto per chiunque cerchi un elemento in grado di ricoprire qualsiasi ruolo dalla metacampo in su. EA SPORTS ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Johan Manzambi, che fa il suo ingresso nella campagna Festival del calcio: Glory Hunters con una completissima versione speciale da 94 di OVR. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio prototipo di giocatore moderno: fisico, tecnico, veloce e incredibilmente propenso sia alla fase di inserimento che a quella di contenimento. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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