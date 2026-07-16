Otto per mille 2026 | alla Chiesa Cattolica oltre un miliardo di euro cresce anche la quota destinata allo Stato
Nel 2026, la Chiesa Cattolica riceve oltre un miliardo di euro dai fondi dell’otto per mille Irpef relativi alle dichiarazioni del 2022. La quota destinata allo Stato aumenta rispetto all’anno precedente. La ripartizione dei fondi si basa sulle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi. La quota destinata alla Chiesa rappresenta la maggior parte delle risorse assegnate, mentre la restante parte viene distribuita tra altre destinazioni previste dalla legge.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La ripartizione dei fondi dell’otto per mille. La Chiesa Cattolica si conferma il principale beneficiario dei fondi dell’ otto per mille Irpef ripartiti nel 2026, relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2022. Su un totale di 1,6 miliardi di euro, alla Chiesa vengono assegnati oltre 1 miliardo di euro, pari al 67,75% delle risorse complessive. Aumentano le risorse assegnate allo Stato. In crescita anche la quota destinata allo Stato, che supera i 426 milioni di euro, corrispondenti al 26,58% del totale. Si tratta di un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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