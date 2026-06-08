Quattordicesima in arrivo 12,4 miliardi ma cresce la quota destinata a bollette e rate arretrate

Tra giugno e luglio arriverà la quattordicesima, con una somma totale di circa 12,4 miliardi di euro destinata ai lavoratori. Una parte di questa cifra sarà utilizzata per pagare bollette e rate arretrate. La mensilità extra riguarda specifici contratti di lavoro e sarà distribuita in modo differenziato tra i beneficiari. La quota destinata alle spese di utenze e debiti preesistenti è in crescita rispetto alle edizioni precedenti.

Arriva la quattordicesima. Tra giugno e luglio la mensilità aggiuntiva prevista per alcuni contratti di lavoro porterà circa 12,4 miliardi di euro nelle tasche dei dipendenti. E, secondo le stime di Confesercenti, una buona parte di questa cifra verrà destinata soprattutto ai viaggi e alle vacanze. Eppure, l’incertezza pesa e cresce infatti la quota destinata a risparmio e pagamenti arretrati. Il sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni traccia il quadro su come verrà spesa la quattordicesima. Quattordicesima in arrivo, come la spenderanno gli italiani. Vacanze e viaggi sono la prima destinazione della quattordicesima, indicata dal 54,8% dei lavoratori che la ricevono, in aumento rispetto al 48% rilevato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Quattordicesima in arrivo, il 54% dei lavoratori la userà per vacanze e saldiLa quattordicesima sta per arrivare tra giugno e luglio, secondo quanto riferito da Confesercenti.

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