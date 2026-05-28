Nel 2026, la Chiesa cattolica riceverà oltre 1,08 miliardi di euro dall'8 per mille dell'Irpef. La cifra esatta è di 1.086.752.778,01 euro, secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La percentuale di contribuenti che ha scelto questa destinazione è del 67,28 per cento.

Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - E' pari a 1.086.752.778,01 euro la somma relativa all'8xmille dell'Irpef assegnata alla Chiesa cattolica per il 2026, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Lo ha reso noto l'82ª Assemblea generale della Cei, che ha approvato la ripartizione delle somme. La cifra è determinata da 1.063.069.466,83 euro a titolo di anticipo per l'anno in corso e da un conguaglio di 23.683.311,18 euro sulle somme riferite all'anno 2023. La percentuale delle scelte a favore della Chiesa cattolica è stata pari al 67,28%, in calo del 2,23% rispetto all'anno precedente. Le risorse sono ripartite in tre grandi voci: esigenze di culto e pastorale (408. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fisco: in 2026 con 8 per mille oltre 1,08 mld a Chiesa Cattolica, scelta da 67,28%

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