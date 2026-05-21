Calhanoglu ha commentato il contributo di Cristian Chivu durante la partita contro la Roma dello scorso aprile, sottolineando come il tecnico abbia portato qualcosa di diverso alla squadra, anche grazie alla sua esperienza da giocatore. Ha espresso chiaramente che l’approccio di Chivu si distingue per le sue qualità di ex atleta, influenzando positivamente la squadra durante il match di quella giornata di campionato. Le sue parole si concentrano sull’aspetto tecnico e sul ruolo di Chivu nel momento della vittoria contro i giallorossi.

di Alberto Petrosilli Le parole di Calhanoglu sul tecnico nerazzurro Cristian Chivu e sul gol alla Roma nella sfida scudetto dello scorso aprile: le dichiarazioni. Il centrocampista dell’ Inter Hakan Çalhano?lu ha raccontato ai microfoni di BR Football alcuni retroscena della stagione nerazzurra, soffermandosi in particolare sull’impatto avuto da Cristian Chivu nella corsa verso lo scudetto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Le parole di Calhanoglu sul tecnico nerazzurro e sul gol alla Roma. PAROLE – « Chivu ha subito parlato con noi, ci ha dato qualcosa di importante come la mentalità. Ha sempre detto che dovevamo crederci e non mollare e abbiamo avuto questa mentalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu non ha dubbi: «Chivu? Ci ha dato qualcosa di diverso perché era anche lui un giocatore»

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