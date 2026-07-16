Ostia caserma dei vigili del fuoco | presidio trasferito temporaneamente a Castel Porziano

La caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia è stata trasferita temporaneamente a Castel Porziano dopo la dichiarazione di inagibilità della sede di via Celli. La decisione è stata presa per garantire il servizio di pronto intervento in zona. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di riapertura o sulle modalità di riqualificazione della sede danneggiata. La soluzione temporanea è stata comunicata alle autorità competenti.

Ostia, 16 luglio 2026 – Individuata una soluzione temporanea per il presidio dei Vigili del Fuoco di Ostia, dopo la dichiarazione di inagibilità della sede di via Celli. Il personale e le attività operative saranno trasferiti presso il Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castel Porziano. La scelta consentirà ai Vigili del Fuoco di rimanere sul litorale romano, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e del territorio. È stata così scongiurata l’ipotesi di trasferire il presidio a Fiumicino. La soluzione è il risultato del lavoro congiunto tra il Municipio X, Roma Capitale, la Guardia di Finanza, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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OSTIA SENZA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO Dopo il crollo si apre il caso sui lavori

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