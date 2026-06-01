Ostia crolla parte del soffitto nella caserma dei Vigili del Fuoco | sede chiusa

Notizia in breve

Ostia, 1 giugno 2026 – Parte del soffitto della caserma dei Vigili del Fuoco in via Angelo Celli 4 è crollata, rendendo l’edificio inagibile. La sede è stata immediatamente chiusa e nessuno è rimasto ferito. Sono in corso verifiche strutturali per valutare l’entità dei danni e le possibili cause del cedimento. La chiusura riguarda tutte le attività operative della caserma fino a nuovo avviso.