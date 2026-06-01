Ostia crolla parte del soffitto nella caserma dei Vigili del Fuoco | sede chiusa
Ostia, 1 giugno 2026 – Parte del soffitto della caserma dei Vigili del Fuoco in via Angelo Celli 4 è crollata, rendendo l’edificio inagibile. La sede è stata immediatamente chiusa e nessuno è rimasto ferito. Sono in corso verifiche strutturali per valutare l’entità dei danni e le possibili cause del cedimento. La chiusura riguarda tutte le attività operative della caserma fino a nuovo avviso.
Ostia, 1 giugno 2026 – La situazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia, in via Angelo Celli 4, è diventata critica. Nelle ultime ore, all’interno del distaccamento, si è verificato un cedimento del solaio, con il distacco di pignatte e la caduta di frammenti di intonaco. Un episodio che ha reso necessaria la chiusura temporanea della sede, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Da tempo le condizioni della struttura vengono descritte come difficili, con disagi per il personale operativo legati a infiltrazioni d’acqua, problemi agli impianti, caduta di calcinacci e ambienti non adeguati alle esigenze di chi presta servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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