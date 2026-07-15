Ostia la caserma dei Vigili del Fuoco verso il trasferimento nell’ex Ostello Litus

Ostia, 15 luglio 2026 – La sede dei Vigili del Fuoco di Ostia potrebbe essere trasferita temporaneamente nei locali dell’ ex Ostello Litus, in via Adolfo Cozza 7. L’ipotesi è stata confermata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, che ha parlato di una situazione di “grave criticità” e di “avanzato ammaloramento” dell’attuale distaccamento. La comunicazione, protocollata il 13 luglio 2026, risponde alla richiesta di chiarimenti presentata da Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio X, sulle conseguenze del trasferimento e sulle garanzie per la sicurezza del territorio. La sede dei Vigili del Fuoco di Ostia è ammalorata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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