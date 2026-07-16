Ortigia senz' acqua | a Siracusa turisti e residenti a secco

Da gazzettadelsud.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ortigia, a Siracusa, residenti e turisti si trovano senza acqua da ieri. La carenza riguarda l’intera isola, nota per la Cattedrale costruita su un tempio greco e la sorgente di acqua dolce dove si coltiva il papiro. La mancanza di approvvigionamento idrico prosegue senza indicazioni di ripristino immediato. Le autorità non hanno ancora comunicato le cause del guasto o i tempi di riparazione.

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Un patrimonio Unesco da ammirare, tra la Cattedrale costruita su un tempio greco, e la fonte di acqua dolce nella quale nasce il papiro. Ortigia, l'isoletta centro storico di Siracusa, è meta di decine di migliaia di visitatori che vengono da tutto il mondo che però si trovano costretti in questi giorni a fare i conti con un’emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio albergatori, ristoratori e i residenti. Lo splendido mare non può essere l'unica fonte di refrigerio con temperature minime di 34 gradi. Al ritorno in albergo o nel b&b il rischio di non trovare acqua è reale. Ortigia ospita circa 4mila residenti, che in questo periodo aumentano con il boom dei turisti arrivando a oltre 15 mila abitanti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Ortigia di Sera - Siracusa (SR)

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