Dieci giorni senz' acqua la rabbia dei residenti | Non possiamo più vivere così
I residenti di strada della Rosa a Latina segnalano di essere senza acqua da dieci giorni. La situazione è stata comunicata questa mattina alla redazione. I residenti affermano di non poter più vivere in queste condizioni. La mancanza di acqua interessa l’intera zona e non ci sono ancora notizie su una riparazione o una soluzione definitiva. Nessun aggiornamento ufficiale è stato fornito dalle autorità competenti.
Da dieci giorni senza acqua: questa la segnalazione arrivata questa mattina alla nostra redazione dai residenti di strada della Rosa a Latina. “Aprire il rubinetto e non vedere uscire una goccia d'acqua. È la realtà con cui da oltre dieci giorni convivono decine di famiglie”, ci scrivono. Un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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