Dieci giorni senz' acqua la rabbia dei residenti | Non possiamo più vivere così

Notizia in breve

I residenti di strada della Rosa a Latina segnalano di essere senza acqua da dieci giorni. La situazione è stata comunicata questa mattina alla redazione. I residenti affermano di non poter più vivere in queste condizioni. La mancanza di acqua interessa l’intera zona e non ci sono ancora notizie su una riparazione o una soluzione definitiva. Nessun aggiornamento ufficiale è stato fornito dalle autorità competenti.