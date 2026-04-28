Rioni collinari senz' acqua a Salerno | attivate le autobotti per i residenti

Nelle zone collinari di Salerno, i residenti si trovano senza acqua corrente a causa di una sospensione programmata della fornitura. La mancanza di acqua durerà circa 24 ore e deriva da lavori sulla rete idrica eseguiti da una società incaricata. Per garantire l’approvvigionamento, sono state attivate autobotti che distribuiscono acqua alle abitazioni interessate. La sospensione riguarda le aree collinari della città e si protrarrà fino a fine intervento.

Rubinetti a secco nelle zone collinari della città a causa di una sospensione idrica programmata della durata di circa 24 ore per lavori sulla rete da parte di Ausino S.p.A. Per fronteggiare la situazione e limitare i disagi alla popolazione, il Gruppo Sistemi Salerno ha attivato un servizio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Castel Volturno alcuni rioni senz’acqua e scuole chiuse dopo un guasto alla condotta: allestite le autobotti Interruzione dell’acqua martedì 14 e mercoledì 15 aprile nel Municipio IX a Roma: attivate le autobottiInterruzione dell'acqua nella zona di Vitinia nel Municipio IX di Roma Capitale dalle 7. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rioni collinari senz'acqua a Salerno: attivate le autobotti per i residenti. Castellammare - Guasto alla rete idrica, zona collinare senz'acquaI tecnici della Gori sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15. Si segnala che alla riapertura de ... stabiachannel.it A Castel Volturno alcuni rioni senz’acqua e scuole chiuse dopo un guasto alla condotta: allestite le autobottiLa zona nord di Castel Volturno, in provincia di Caserta, senz'acqua, chiuse anche le scuole oggi. Si è verificata una interruzione prolungata della fornitura idrica a seguito della rottura della ... fanpage.it