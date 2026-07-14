Organici dirigenti scolastici ed ex DSGA 2027-2030 | 7.389 posti nei primi due anni 7.381 nel 2029 30 Decreto e TABELLA per regione

Nel triennio 2027-2030 saranno assegnati circa 7.389 posti per dirigenti scolastici e ex DSGA nel primo anno, e 7.381 nel secondo. Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il decreto interministeriale n. 118 del 25 giugno 2026, registrato a metà luglio, che stabilisce i criteri e la distribuzione regionale degli organici. La tabella con le assegnazioni è stata resa disponibile per ogni regione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto interministeriale n. 118 del 25 giugno 2026, registrato dalla Corte dei conti il 13 luglio, con i criteri e la distribuzione regionale degli organici dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione, ex DSGA, per il triennio 202728-202930. L'articolo Organici dirigenti scolastici ed ex DSGA 2027-2030: 7.389 posti nei primi due anni, 7.381 nel 202930. Decreto e TABELLA per regione . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Organici dirigenti scolastici e DSGA 2027-2030, il Ministero punta a evitare nuovi tagli. I sindacati chiedono assunzioni e stabilitàIl Ministero dell’Istruzione ha presentato l’informativa sindacale sul decreto riguardante le dotazioni organiche di dirigenti scolastici e DSGA per...

Leggi anche: Educazione motoria alla primaria, 4.201 posti nel 2026-2027: i numeri per Regione. Lombardia prima per cattedre. [TABELLA]

Temi più discussi: 25 anni di ANQUAP: più organici nelle segreterie, DSGA dirigenti e passaggi ATA verso altri enti pubblici; Nota del Ministero su criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per l'a.s. 2026/27; Organici del personale ATA per l'a.s. 2026/27; MOBILITÀ 2026: OGGI IL PRIMO RISULTATO PER INTERREGIONALITA’. MA IL SISTEMA PUÒ FARE MOLTO DI PIÙ.

Organici ATA 2026-27, 194.303 posti: taglio sui collaboratori scolastici, saranno oltre 2mila in meno alle superiori. NOTAIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato la nota con lo schema di decreto interministeriale per la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

25 anni di ANQUAP: più organici nelle segreterie, DSGA dirigenti e passaggi ATA verso altri enti pubbliciSegreterie scolastiche sempre più sotto pressione, autonomia in sofferenza e carichi amministrativi cresciuti senza un adeguato potenziamento degli organici. orizzontescuola.it