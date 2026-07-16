Ore eccedenti dei docenti dopo il CCNL 2025-2027 | nuovi compensi decorrenze e adempimenti per DS e DSGA Con excel per il calcolo dei compensi

Le scuole utilizzano spesso ore eccedenti dei docenti per sostituire assenze brevi, evitando la nomina immediata di supplenti. A partire dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027, sono stati stabiliti nuovi compensi, decorrenze e adempimenti per dirigenti scolastici e responsabili amministrativi. È disponibile un file Excel per il calcolo dei compensi relativi a queste ore, che devono essere gestiti secondo le nuove disposizioni.

La sostituzione dei docenti assenti mediante ore eccedenti costituisce uno degli strumenti organizzativi maggiormente utilizzati dalle istituzioni scolastiche per garantire la continuità del servizio, soprattutto in presenza di assenze brevi per le quali non sia possibile o immediatamente praticabile la nomina di un supplente. Leggi la guida e scarica l’excel Riservato agli abbonati Se non. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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