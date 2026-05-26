Scuola Anief su rinnovo ccnl 2025-27 | parità trattamento precari buoni pasto e compensi per formazione

Lunedì si è svolto un incontro tra sindacati e rappresentanti del governo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore scuola, che coprirà il periodo 2025-2027. Durante la discussione, è stato affrontato il tema della parità di trattamento tra docenti precari e stabilizzati, con particolare attenzione ai buoni pasto e ai compensi per la formazione. La questione della rappresentanza sindacale è stata inoltre al centro del confronto.

Roma, 26 mag. (AdnkronosLabitalia) - Garantire la partecipazione integrativa a tutti i sindacati rappresentativi anche non firmatari, spostare alla contrattazione alcune materie ad oggi oggetto di confronto, introdurre la parità di trattamento giuridica e economica tra personale precario e di ruolo, introdurre i buoni pasto anche per i lavoratori della scuola, prevedere la definizione dei criteri legati ai compensi legati alla formazione incentivante e alla valorizzazione del personale docente, attribuire i fondi con la contrattazione integrativa per il compenso della indennità dei Dsga dai risparmi sul dimensionamento, ridefinire le risorse... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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