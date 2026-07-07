Il Fondo MOF | procedure operative e ultime modifiche del CCNL Con Decreti compensi docenti e ATA
Il Fondo MOF, o Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, è soggetto a procedure operative e recenti modifiche contrattuali. I decreti recenti stabiliscono i compensi per docenti e personale ATA. La gestione del fondo richiede l’applicazione delle nuove regole, con aggiornamenti riguardanti le modalità di erogazione e le percentuali di ripartizione. Le modifiche contrattuali hanno introdotto variazioni nelle procedure di assegnazione delle risorse e nella documentazione richiesta.
La gestione del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, comunemente indicato come MOF o FMOF, rappresenta uno degli adempimenti più delicati dell’amministrazione scolastica. Non si tratta, infatti, di una mera operazione contabile di fine anno, ma di un procedimento complesso che collega programmazione didattica, contrattazione integrativa, conferimento degli incarichi, verifica delle attività effettivamente svolte, caricamento . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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