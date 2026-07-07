Il Fondo MOF | procedure operative e ultime modifiche del CCNL Con Decreti compensi docenti e ATA

Notizia in breve

Il Fondo MOF, o Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, è soggetto a procedure operative e recenti modifiche contrattuali. I decreti recenti stabiliscono i compensi per docenti e personale ATA. La gestione del fondo richiede l’applicazione delle nuove regole, con aggiornamenti riguardanti le modalità di erogazione e le percentuali di ripartizione. Le modifiche contrattuali hanno introdotto variazioni nelle procedure di assegnazione delle risorse e nella documentazione richiesta.