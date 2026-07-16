Santiago Orduna si prepara a tornare in Italia per iniziare una nuova avventura con Allianz Milano. Dopo qualche giorno trascorso con la famiglia a Buenos Aires, il palleggiatore argentino si sta preparando per il suo prossimo impegno nel campionato italiano. Ha dichiarato di aver scelto un progetto serio, sottolineando la volontà di affrontare questa sfida con determinazione. La sua partenza segna il ritorno in Italia per la stagione sportiva in corso.

L’argentino Santiago Orduna sta preparando un’altra partenza: qualche giorno con la famiglia a Buenos Aires e poi il rientro in Italia, dove ad attenderlo c’è una nuova sfida con Allianz Milano. A 42 anni, e con diciannove stagioni consecutive nel campionato italiano alle spalle, il palleggiatore sudamericano continua a vivere ogni estate con lo stesso entusiasmo del primo giorno. Orduna, dopo quasi vent’anni in Italia cosa prova all’alba di una nuova stagione? "Ogni volta è davvero un nuovo inizio. L’estate mi serve per ricaricare le energie, poi arriva settembre e torno ad avere la stessa voglia del ragazzo che arrivò dall’Argentina. Cambiano i compagni, cambiano gli obiettivi, ma l’entusiasmo resta uguale" Quando arrivò pensava di restare così a lungo? "Assolutamente no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Orduna riparte da Milano. Il palleggiatore argentino all’alba della nuova sfida: "Scelgo un progetto serio»

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