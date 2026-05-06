Alessandro Leoci fa ingresso in Azione | Un progetto serio lontano da populismi e slogan

Alessandro Leoci ha annunciato il suo passaggio ad Azione, partito guidato dal senatore Carlo Calenda. Ex consigliere regionale e capogruppo di Con, è stato anche il più giovane consigliere della 11esima legislatura regionale. La sua entrata nel nuovo partito è stata confermata ufficialmente, sottolineando il suo impegno per un progetto che definisce serio, lontano da populismi e slogan.

CAROVIGNO - Alessandro Leoci, già consigliere regionale ed ex capogruppo di Con, nonché consigliere più giovane nella 11esima legislatura regionale, ha formalizzato ufficialmente il suo ingresso in Azione, partito guidato dal senatore Carlo Calenda. L’annuncio è giunto durante un incontro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: "Immigrazione, niente slogan ma un lavoro serio e concreto" M5s verso le Comunali: “Vogliamo una Legnano autonoma, ma lontano da Azione”Legnano, 26 febbraio 2026 – Le Amministrative? In casa M5s non sono solo una competizione locale ma “la prova su cui misurarsi per comprendere quale...