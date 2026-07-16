L’Ordine dei medici ha chiesto ai parlamentari toscani di modificare la normativa sulla reiscrizione dei medici radiati durante l’emergenza Covid-19. La richiesta riguarda la possibilità di revocare la cancellazione di professionisti che sono stati sospesi o esclusi dall’albo in quel periodo. L’appello è rivolto a rappresentanti di tutte le forze politiche per una revisione della legge vigente.

FIRENZE – “Rivolgo un appello ai parlamentari eletti in Toscana, di ogni forza politica e di ogni schieramento: lavorate insieme per rivedere la norma sulla reiscrizione dei medici radiati durante il Covid. Quando si parla di tutela della salute non esistono appartenenze politiche, ma principi scientifici e deontologici che rappresentano il fondamento della professione medica e non possono essere messi in discussione”. A dirlo è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo, che raccoglie e rilancia l’appello rivolto al Parlamento dalla Federazione nazionale degli Ordini dei... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Ordine dei medici, appello al parlamentari della Toscana: “Si revochi la reiscrizione dei professionisti radiati durante il Covid”

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