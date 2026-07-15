Medici radiati durante il Covid via libera all’emendamento per il reintegro | è scontro politico
Un emendamento approvato permette ai medici radiati durante la pandemia di essere reintegrati nei loro albi professionali. La norma, ora in vigore, ha scatenato un acceso dibattito politico. La decisione riguarda la possibilità di tornare a esercitare dopo l'interdizione temporanea avvenuta durante il periodo di emergenza sanitaria. La discussione si concentra sulla compatibilità tra le misure straordinarie adottate e le norme di disciplina professionale.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la norma che consente la reiscrizione all’Albo. Si accende il dibattito dopo il via libera all’emendamento presentato da Fratelli d’Italia, che apre la strada al reintegro nell’Albo dei professionisti sanitari radiati durante la pandemia di Covid-19 per il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale o per aver promosso trattamenti ritenuti privi di basi scientifiche. La proposta introduce un nuovo articolo 7-bis all’interno del disegno di legge sulla responsabilità professionale sanitaria e permette agli interessati di richiedere nuovamente l’iscrizione all’Albo professionale. Come funzionerà il reintegro.... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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