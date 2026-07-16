Merlier ha vinto la tappa di oggi del Tour de France 2026 a Chalon sur Saône, portando a tre le sue vittorie di tappa in questa edizione. Sul podio sono saliti anche Kooij e Philipsen. La classifica della tappa vede Merlier al primo posto con un tempo di 3 ore, 38 minuti e 53 secondi. La top ten include altri ciclisti che hanno completato la prova in tempi vicini, con variazioni minime tra i posizionamenti. La corsa continua con i ciclisti che si preparano per le prossime tappe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 17.26 Ecco la top ten di tappa: 1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 3:38:53 2 KOOIJ Olav Decathlon CMA CGM Team 0:00 3 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Premier Tech 0:00 4 GIRMAY Biniam NSN Cycling Team 0:00 5 FRETIN Milan Cofidis 0:00 6 TURGIS Anthony TotalEnergies 0:00 7 KANTER Max XDS Astana Team 0:00 8 RUSSO Clément Groupama – FDJ United 0:00 9 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:00 10 ARTZ Huub Lotto Intermarché 0:00 17.25 Grande difficoltà per Gaviria che taglia il traguardo ma difficilmente continuerà, a terra anche Godon. 17.23 Il treno della Alpecin aveva fatto tutto alla perfezione per mettere Philipsen nella miglior condizione possibile, ma Merlier è stato semplicemente più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen

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