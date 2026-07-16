LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Merlier cala il tris a Chalon sur Soane sul podio Kooij e Philipsen
Merlier ha vinto la tappa di oggi del Tour de France 2026 a Chalon sur Saône, portando a tre le sue vittorie di tappa in questa edizione. Sul podio sono saliti anche Kooij e Philipsen. La classifica della tappa vede Merlier al primo posto con un tempo di 3 ore, 38 minuti e 53 secondi. La top ten include altri ciclisti che hanno completato la prova in tempi vicini, con variazioni minime tra i posizionamenti. La corsa continua con i ciclisti che si preparano per le prossime tappe.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 17.26 Ecco la top ten di tappa: 1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 3:38:53 2 KOOIJ Olav Decathlon CMA CGM Team 0:00 3 PHILIPSEN Jasper Alpecin – Premier Tech 0:00 4 GIRMAY Biniam NSN Cycling Team 0:00 5 FRETIN Milan Cofidis 0:00 6 TURGIS Anthony TotalEnergies 0:00 7 KANTER Max XDS Astana Team 0:00 8 RUSSO Clément Groupama – FDJ United 0:00 9 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:00 10 ARTZ Huub Lotto Intermarché 0:00 17.25 Grande difficoltà per Gaviria che taglia il traguardo ma difficilmente continuerà, a terra anche Godon. 17.23 Il treno della Alpecin aveva fatto tutto alla perfezione per mettere Philipsen nella miglior condizione possibile, ma Merlier è stato semplicemente più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it
2026 Tour de France Stage 11 LIVE Commentary and Chat
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Waerenskjold vince con un colpo d’astuzia, sul podio Kooij e PhilipsenIl vincitore della dodicesima tappa del Tour de France 2026 è stato Waerenskjold, che ha conquistato la vittoria grazie a un colpo d’astuzia durante...
Pagelle Tour de France 2026: Kooij domina il primo sprint. Deludono Merlier e PhilipsenNella quinta tappa del Tour de France 2026, Olav Kooij ha vinto lo sprint, dominando la volata finale.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro assolo inesorabile di Pogacar. Giornata storta per Vingegaard e Del Toro; Pogacar domina ancora: vince a Le Lioran e allunga in classifica.
DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Undicesima Tappa: diretta testuale interattiva da Vichy a Nevers, 161.4 km senza grandi grosse difficoltà ma con possibili sorprese in fuga. Live tracking, distacchi e classifiche aggiornate disponibili anche nell app Spa… x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: POGA?AR FA IL VUOTO SUL COL DE PERTUS! Ancora un attacco della maglia gialla! Tadej Poga?ar ha rotto gli indugi nell’ultimo chilometro dell'ascesa verso il Col de Pertus, sferrando un'accelerazione micidiale che ha lett facebook
[Preparazione prima della corsa] Tour de France Femmes: Presentazione delle cicliste per la classifica generale reddit
Tour de France, la 12^ tappa in diretta live: tanti attacchi nel finaleLa Grande Boucle scende in pista. Partenza dallo storico circuito di Magny Cours e probabile nuovo arrivo in volata dopo 179 km. Attenzione però al terzo e ultimo GPM, collocato a meno di 20 km dal tr ... sport.sky.it
Tour De France: tutteNell'11ª tappa (la più veloce nella storia della Grande Boucle a 50,91 km/h di media), lunga fuga per Le Berre, Oliveira e Charmig. Ripresi a 5 km dall'arrivo, nello sprint s'impone il norvegese della ... gazzetta.it