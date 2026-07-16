Gli studenti delle scuole superiori della città hanno manifestato in piazza, contestando un’ordinanza comunale appena firmata. La protesta è partita dopo la pubblicazione dell’atto, che impone sanzioni e restrizioni mirate a migliorare il decoro pubblico. I giovani hanno definito l’ordinanza “punitiva” e hanno espresso il loro dissenso con slogan e cortei. La mobilitazione si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo diverse decine di studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si apre lo scontro tra la comunità studentesca irpina e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pizza. A scatenare la protesta dei giovani è l’emanazione dell’Ordinanza sindacale n. 3602026 del 10 luglio scorso, recante disposizioni urgenti in materia di “decoro urbano” e contenimento della movida nel centro storico. Un provvedimento che la locale sezione dell’ Unione degli Studenti (UdS) ha bollato senza mezzi termini come «punitivo, escludente e privo di qualsiasi programmazione sociale». In risposta alle nuove restrizioni, i collettivi giovanili hanno indetto un presidio pubblico di protesta per sabato 18 luglio, a partire dalle ore 18:00, nella centrale Piazza Libertà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ordinanza “decoro”, gli studenti scendono in piazza: “Solo punitiva”

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