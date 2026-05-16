Lavoro precario retribuzioni inadeguate | gli educatori scendono in piazza

Il 18 maggio, gli educatori della zona di Pordenone hanno deciso di scioperare per protestare contro le condizioni di lavoro. La loro azione nasce dalla crescente precarietà del settore e dalle retribuzioni considerate insufficienti. La mobilitazione coinvolge professionisti che operano in ambito educativo e mira a portare l'attenzione sulle difficoltà legate a contratti instabili e salari non adeguati. La manifestazione si è svolta in strada, con partecipanti che hanno espresso il loro disagio pubblicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui