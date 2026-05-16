Lavoro precario retribuzioni inadeguate | gli educatori scendono in piazza
Il 18 maggio, gli educatori della zona di Pordenone hanno deciso di scioperare per protestare contro le condizioni di lavoro. La loro azione nasce dalla crescente precarietà del settore e dalle retribuzioni considerate insufficienti. La mobilitazione coinvolge professionisti che operano in ambito educativo e mira a portare l'attenzione sulle difficoltà legate a contratti instabili e salari non adeguati. La manifestazione si è svolta in strada, con partecipanti che hanno espresso il loro disagio pubblicamente.
È stato indetto il 18 maggio uno sciopero da parte degli educatori presenti nel Pordenonese. Una decisione maturata per far fronte al fenomeno di precarietà che sta attraversando l'intero settore. I lavoratori hanno deciso dunque di incrociare le braccia in piazza Cavour dalle 10 alle 12 per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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