Il giovedì di fuoco delle scuole di Roma gli studenti scendono in piazza | Non siamo prodotti

Da romatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio gli studenti di Roma hanno deciso di manifestare nelle piazze della città, unendosi a una giornata di mobilitazione anch’essa coinvolta dal personale scolastico. La protesta ha portato a possibili disagi nelle attività didattiche delle scuole, mentre gli studenti hanno espresso il loro messaggio con cartelli e cortei. La giornata rappresenta un momento di confronto tra studenti e istituzioni sul tema dell’autonomia e del ruolo scolastico.

Gli studenti di Roma scendono in piazza per una nuova giornata di mobilitazione. Giovedì 7 maggio non sarà solo il personale scolastico a fermarsi, con possibili disagi nell’erogazione della didattica. A promettere battaglia sono anche studenti e studentesse, con diversi presidi e sit-in nella.🔗 Leggi su Romatoday.it

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