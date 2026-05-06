Il giovedì di fuoco delle scuole di Roma gli studenti scendono in piazza | Non siamo prodotti

Giovedì 7 maggio gli studenti di Roma hanno deciso di manifestare nelle piazze della città, unendosi a una giornata di mobilitazione anch’essa coinvolta dal personale scolastico. La protesta ha portato a possibili disagi nelle attività didattiche delle scuole, mentre gli studenti hanno espresso il loro messaggio con cartelli e cortei. La giornata rappresenta un momento di confronto tra studenti e istituzioni sul tema dell’autonomia e del ruolo scolastico.

Gli studenti di Roma scendono in piazza per una nuova giornata di mobilitazione. Giovedì 7 maggio non sarà solo il personale scolastico a fermarsi, con possibili disagi nell’erogazione della didattica. A promettere battaglia sono anche studenti e studentesse, con diversi presidi e sit-in nella.🔗 Leggi su Romatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Il lunedì di fuoco delle scuole di Roma: studenti in piazza per lo "sciopero transfemminista"Dal corteo di "Non una di meno" ai picchetti di Osa, fino all'iniziativa del Coordinamento studentesco autonomo romano con striscioni e fumogeni. Roma, gli iraniani per la repubblica democratica scendono in piazzaSono circa un centinaio gli iraniani residenti in Italia che hanno scelto di prendere parte al corteo romano a sostegno della resistenza contro il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Torre dei Conti, Vigili del Fuoco riconsegnano area a Roma Capitale; Roma, siglato il Protocollo di intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Roma, incendio in una roulotte: morto dopo tre giorni di agonia; Streets for Kids 2026: a Roma un pomeriggio di giochi e sicurezza per chiedere strade scolastiche. Roma: donna cade in un pozzo non segnalato. Vola per 15 metri e si aggancia a una trave: recuperata dai vigili del fuocoLa donna è precipitata per circa 15 metri, poi è riuscita ad agganciarsi a una trave, fermando la caduta. Il personale dei vigili del fuoco, usando varie tecniche per tentare di riportarla in ... quotidiano.net Roma: adesivi contro Sinner al Foro Italico. Il caso legato al calendario sportivo. Sono stati segnalati e fotografati al Foro Italico di Roma alcuni adesivi contenenti scritte offensive rivolte a Jannik Sinner. Il materiale riporta il nome del tennista azzurro abbin - facebook.com facebook Il Bambino Gesù di Roma ha comunicato alla Regione Siciliana di non voler rinnovare la convenzione con il San Vincenzo di Taormina, dove dal 2010 partecipava alla gestione della cardiochirurgia pediatrica. La collaborazione terminerà il 30 giugno. bit.ly/ilc x.com