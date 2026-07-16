Operazione nostalgia il mercato dei ricordi vale quasi 500 miliardi | perché il collezionismo emotivo sta ridisegnando il consumo di massa

Notizia in breve

Il mercato dei collectibles, oggetti da collezione che includono carte, figurine e memorabilia, vale quasi 500 miliardi di dollari a livello globale. Questa economia della memoria si basa sul desiderio di conservare ricordi e emozioni legati al passato. Il settore si è ampliato notevolmente negli ultimi anni, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e diverse categorie di oggetti. La crescita è stata favorita anche dall’aumento delle piattaforme online che facilitano l’acquisto e la vendita di questi beni.