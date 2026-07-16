Operazione nostalgia il mercato dei ricordi vale quasi 500 miliardi | perché il collezionismo emotivo sta ridisegnando il consumo di massa
Il mercato dei collectibles, oggetti da collezione che includono carte, figurine e memorabilia, vale quasi 500 miliardi di dollari a livello globale. Questa economia della memoria si basa sul desiderio di conservare ricordi e emozioni legati al passato. Il settore si è ampliato notevolmente negli ultimi anni, coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e diverse categorie di oggetti. La crescita è stata favorita anche dall’aumento delle piattaforme online che facilitano l’acquisto e la vendita di questi beni.
RIMINI – Esiste un’economia della memoria che non conosce crisi. Il mercato globale dei collectibles, oggetti da collezione che spaziano dalle card alle action figure, dai gadget alle edizioni speciali, dal vinile ai videogiochi fisici, ha superato i 496 miliardi di dollari nel 2025 e, secondo le analisi di Market Decipher, società di ricerca di mercato specializzata in settori emergenti, è destinato a raggiungere i 628 miliardi entro il 2031. Un mercato trainato da un appeal trasversale alle generazioni, dalla scarsità e dal brivido della ricerca che, anno dopo anno, smette di essere una nicchia per diventare uno dei fenomeni economici e culturali più rilevanti del decennio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
FULL|She Treated Millionaire CEO Like A Taxi Driver After Getting Drunk—And He Fell In Love With Her
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