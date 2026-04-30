Missione a Cipro per il Municipio Centro Est | così Genova sta ridisegnando la sicurezza dei minori

Il Municipio Centro Est di Genova ha partecipato a un incontro internazionale a Cipro nell’ambito del progetto ‘Safe in Town’, un’iniziativa che mira a sviluppare linee guida e strumenti pratici per migliorare la sicurezza dei minori nelle aree urbane. La missione fa parte di una strategia più ampia della città per rafforzare le misure di tutela e prevenzione nei confronti dei giovani cittadini.