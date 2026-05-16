Il settore del turismo pet-friendly in Italia ha raggiunto un valore di circa 9,5 miliardi di euro, con un aumento costante negli ultimi anni. Molti viaggiatori portano con sé i propri animali domestici durante le vacanze, considerando anche i costi aggiuntivi come una notte extra di soggiorno per gli amici a quattro zampe. Le regioni italiane più apprezzate per l’accoglienza dei pet offrono servizi e strutture dedicate, attirando un numero crescente di turisti con animali. La domanda di sistemazioni pet-friendly si riflette anche nelle scelte di molte strutture ricettive.

? Domande chiave Quanto costa mediamente una notte extra per ogni animale domestico?. Quali regioni italiane garantiscono la migliore accoglienza per i pet?. Perché molti operatori turistici resistono ancora a questa domanda economica?. Dove preferiscono trascorrere le vacanze i proprietari di cani e gatti?.? In Breve 3,975 milioni di nuclei familiari viaggiano con animali per circa 12 notti.. Spesa extra giornaliera di 22,20 euro per ogni pet durante il soggiorno.. Trentino Alto Adige, Toscana ed Emilia Romagna sono le regioni più pet friendly.. Mercato con potenziale di crescita fino a 15 miliardi 802 milioni di euro.. Circa 16,5 milioni di cani e gatti registrati in Italia alimentano un mercato del pet tourism che quest’anno vale 9 miliardi 560 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pet tourism: il mercato degli amici a 4 zampe vale 9,5 miliardi

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Molly al Mercato Galleggiante di Damnoen Saduak

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