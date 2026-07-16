Un operaio ha trascorso nove ore sulla cima di una gru a 25 metri di altezza sotto un sole che superava i 35 gradi. Il Comune ha commentato duramente l’episodio, sottolineando che non si ripeterà. La vicenda riguarda un incidente legato al subappalto, che ha sollevato polemiche sulla gestione delle attività in quota. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione ha portato a richieste di maggiori controlli e a una netta presa di posizione delle autorità.

Nove ore in cima a una gru, a 25 metri d’altezza, sotto un sole che ha spinto il termometro oltre i 35 gradi. È finita senza conseguenze la clamorosa protesta del 25enne egiziano che martedì è salito sulla gru del cantiere del nuovo asilo ’Pollicino’ per chiedere il pagamento di alcune mensilità arretrate, ma la sua discesa (avvenuta in serata solo dopo aver verificato l’erogazione dei bonifici) non chiude la vicenda. Il Comune di Rimini, committente dell’opera, aveva subito manifestato la disponibilità a trovare una soluzione per evitare che i lavoratori restassero senza stipendio. Il problema, però, sarebbe nato più a monte. L’appalto, finanziato anche da fondi Pnrr, è stato assegnato al Consorzio Innova, con la ditta affidataria individuata in Costruzioni Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operaio sulla gru. Il Comune alza la voce: "Mai più episodi così". Il nodo è il subappalto

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