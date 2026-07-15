Un operaio di 25 anni si è arrampicato sulla cabina di una gru a circa 25 metri di altezza nel cantiere di un nuovo asilo nido. Per ore è rimasto aggrappato alla struttura sotto il sole con temperature vicine ai 35 gradi. La giornata si è protratta fino a quando sono intervenuti i soccorsi, che hanno convinto l’uomo a scendere. Non sono stati segnalati danni o feriti.

A 25 metri da terra, aggrappato alla cabina di una gru, sotto un sole che per ore ha picchiato senza tregua e con temperature vicine ai 35 gradi. È stata una giornata interminabile quella vissuta ieri da un operaio egiziano di 25 anni nel cantiere del nuovo asilo nido ‘Il Pollicino’, in via Pindemonte. Una protesta estrema, iniziata attorno alle 10 e andata avanti fino a sera, nata - secondo quanto denunciato dai lavoratori - per quattro mesi di stipendi mai arrivati. Solo verso le 19.30, una volta accertata l’avvenuta erogazione del bonifico con i pagamenti arretrati, l’operaio ha accettato di scendere. La giornata di passione era però cominciata in mattinata, quando cinque operai egiziani avevano deciso di bloccare l’ingresso del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Protesta sul cantiere. Operaio sale sulla gru e minaccia di buttarsi

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