Dopo la partita contro il Torino, il giornalista e tifoso dell’Inter ha espresso la sua opinione riguardo agli arbitraggi, affermando che negli ultimi due mesi non ci sono stati episodi favorevoli alla squadra e parlando di un attacco mediatico e arbitrale mai visto prima. Tramontana ha criticato pubblicamente le decisioni arbitrali e ha commentato la situazione come negativa per la sua squadra.

Il giornalista e tifoso dell’Inter, Filippo Tramontana, nel dopo Torino-Inter è tornato ad attaccare gli arbitraggi, reo secondo lui di essere contro la squadra nerazzurra. Di seguito un estratto delle sue parole. “Il pareggio del Torino arriva dall’ennesima invenzione arbitrale ai danni dell’Inter, perchè se succede alle altre squadre, apriti cielo, succede a noi, dobbiamo . L'articolo Inter, Tramontana alza la voce: “Attacco mediatico ed arbitrale mai visto prima. Negli ultimi due mesi mai un episodio a favore. E’ diventata una.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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