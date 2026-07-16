operaio muore schiacciato da un rullo nella cava della superbeton di giaviera ferito un collega

Un operaio è morto schiacciato da un rullo in una cava a Giavera del Montello. Un collega ha riportato ferite e si trova in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’uomo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La cava, di proprietà di una società privata, è stata temporaneamente chiusa.

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. All'interno di una cava a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, si è verificato un incidente sul lavoro. Secondo i primi accertamenti un operaio è rimasto schiacciato da un rullo ed è morto, mentre il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della locale Stazione e dello Spisal (notizia in aggiornamento). 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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