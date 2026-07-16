Un operaio di 39 anni è morto oggi in una cava a Giavera del Montello, dopo essere stato schiacciato da un rullo. Un collega presente al momento ha riferito che l’uomo era esperto e sapeva svolgere bene il suo lavoro. L’incidente si è verificato durante le operazioni di estrazione, senza ulteriori dettagli sulle cause. La vittima era residente in una città vicina.

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio. All'interno di una cava a Giavera del Montello, Francesco Vona, vittoriese di 39 anni, ha perso la vita, investito da un rullo. L'incidente è avvenuto in una cava dell'azienda "Postumia Inerti" a Giavera del Montello, poco prima delle 8 in via San Rocco. Anche collega, P.Z., che era con lui in turno è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Montebelluna e i tecnici del nucleo Spisal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

© Video.corrieredelveneto.corriere.it - Operai morto schiacciato dal rullo nella cava, la testimonianza del collega: «Era esperto e sapeva fare il suo lavoro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Operaio morto schiacciato da un rullo nella cava di Treviso

Notizie e thread social correlati

Operaio morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: infortunio sul lavoro nella cava di SuperbetonUn operaio è morto e un collega è rimasto ferito dopo essere stati schiacciati da un rullo in una cava.

Francesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cavaNella cava di una ditta a Giavera del Montello, nella giornata di giovedì 16 luglio, un operaio è rimasto ucciso dopo essere stato schiacciato da un...

Temi più discussi: Muore sul lavoro in Toscana, la vittima è un 48enne padovano: schiacciato da un macchinario; Alba di sangue in un cantiere. Schiacciato dalla macchina killer. Operaio muore all’Osmannoro; TREVISO | Incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un rullo; Ultim'ora, muore sul luogo di lavoro.

Francesco Vona è morto schiacciato da un rullo nella cava Postumia Inerti. Ferito anche un secondo operaio. #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza x.com

Morto schiacciato da un rullo: è Francesco Vona, aveva 39 anniGIAVERA DEL MONTELLO – È Francesco Vona l’operaio morto nel gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di giovedì 16 luglio all’interno della cava della ditta Postumia Inerti, nel Trevig ... nordest24.it

Francesco Vona morto schiacciato da un rullo, ferito un collega: tragico infortunio sul lavoro nella cavaGIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Gravissimo infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 16 luglio nella cava della ditta Postumia Inerti. Tragico il bilancio: un ... ilgazzettino.it

Dipendente di Bartolini muore schiacciato dal proprio camion a Settimo:Non c'era il freno a mano reddit